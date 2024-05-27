Auf Streife
Folge 102: Mörderische Beichte
45 Min.Folge vom 27.05.2024Ab 12
Ein Priester meldet einen Notfall: Eine Frau hat konkrete Mordabsichten gebeichtet! - Beim Anpinkeln des Stromkabels stirbt ein Hund. Offenbar hat jemand den öffentlichen Strom angezapft. - Eine 29-jährige Pflegekraft erstattet Anzeige auf der Wache: Bei der Testamentseröffnung des verstorbenen Patienten ist dessen Stiefsohn auf sie losgegangen. - Ein Auto wird mutwillig zerstört. Als die Beamten eintreffen steht ein Mann mit dem Vorschlaghammer daneben. War er es?
