Nur die Harten bekommen EintrittskartenJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 106: Nur die Harten bekommen Eintrittskarten
45 Min.Ab 12
Nach dem Ausstieg aus einer Rockergang sorgt sich eine Frau um das Leben ihres Mannes! - Während ein Mann einen Diebstahl anzeigt, randaliert eine Frau auf dem Wache-Parkplatz. Als die Polizisten sie stoppen, hackt der Mann sich in den Polizei-PC. - Bewaffnet mit einem Baseballschläger und einem Teddy lungert ein Mann vor einem Haus. Er will seine Freundin und ihre Tochter aus den Fängen des Ex retten. - Eine Frau wird von einer Drohne mit einer Wasserbombe attackiert.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick