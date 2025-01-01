Auf Streife
Folge 107: Vollgas geben
44 Min.Ab 12
Schlägerei auf einem Containergelände: Ein Flüchtiger wird von den Beamten gestellt. Er hat eine Countdown-Uhr bei sich. - Einbruch im Streichelzoo! Ein Betrunkener wird mit einem Zoo-Stofftier gefunden. Hat er auch die gestohlenen Spendengelder? - Eine Frau wird überfallen und ausgeraubt. Daraufhin betritt ein Jura-Student die Wache und gesteht die Tat. - Ein Zirkusdirektor meldet 10.000 Euro als gestohlen. Er vermutet die frisch gekündigten Jongleure dahinter.
