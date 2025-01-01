Auf Streife
Folge 116: Steht ein RTW im Wald
44 Min.Ab 12
Eine verletzte Sanitäterin betritt die Wache Köln-Mülheim: Der Rettungswagen wurde samt ihres Kollegen entführt! - Auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums wird ein Pärchen angegriffen. Der Täter behauptet, die Frau schützen zu wollen. - Überfall auf einen Geldtransporter: Dabei wurde der Wagen gesprengt und das Geld vernichtet. Von den Tätern keine Spur ... - Ein neues Halteverbotsschild sorgt dafür, dass ein Paar nicht in den Urlaub fahren kann.
