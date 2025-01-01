Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Das Fenster zum Haus

SAT.1Staffel 11Folge 121
45 Min.Ab 12

Eine Frau wird scheinbar von ihrem tyrannischen Ehemann im Haus festgehalten. Doch ist das die ganze Wahrheit? - Die Beamten können eine Frau vor dem Ertrinken retten und finden sich in einem Gewirr voller Rache und Lügen wieder. - Eine Lehrerin wird beschuldigt, Bestechungsgeld angenommen zu haben. Die Beamten decken Abgründe an der Schule auf. - Die Frau vom See gibt den Beamten Rätsel auf. Die Ermittlungen führen sie zu einem Grab.

