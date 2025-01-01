Auf Streife
Folge 123: Salamitaktik
45 Min.Ab 12
Ein Mann unter Drogeneinfluss wird zur Wache gebracht. Er hat unwissentlich eine Pizza mit Cannabis konsumiert. - Vor der eigenen Haustür sexuell bedrängt! Eine Frau bringt den Täter im Teppich eingerollt auf die Wache. - Eine schwangere Frau wird im Kofferraum ihres Wagens eingesperrt. Steckt die Stalkerin ihres Mannes hinter der Tat? - Schock im Gartencenter: Schlachtabfälle im Häcksler und eine leergeräumte Kasse! Inhaberin Esther ist ratlos.
