SAT.1Staffel 11Folge 123
Folge 123: Salamitaktik

45 Min.Ab 12

Ein Mann unter Drogeneinfluss wird zur Wache gebracht. Er hat unwissentlich eine Pizza mit Cannabis konsumiert. - Vor der eigenen Haustür sexuell bedrängt! Eine Frau bringt den Täter im Teppich eingerollt auf die Wache. - Eine schwangere Frau wird im Kofferraum ihres Wagens eingesperrt. Steckt die Stalkerin ihres Mannes hinter der Tat? - Schock im Gartencenter: Schlachtabfälle im Häcksler und eine leergeräumte Kasse! Inhaberin Esther ist ratlos.

