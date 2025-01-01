Wenn der Nachbar dreimal klingeltJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 126: Wenn der Nachbar dreimal klingelt
45 Min.Ab 12
Ein blutverschmierter Brief ihres tot geglaubten Mannes erreicht die Ehefrau. Die Beamten ermitteln Unglaubliches. - Ein junger Mann, der online bei einem privaten Anbieter Sneaker erstanden hat, wird am Übergabeort überfallen. - Nach seiner Hochzeitsnacht wacht der Bräutigam neben einer Stripperin auf. Hat er seine frischgebackene Frau betrogen? - Schreie aus einer Villa: Dort stoßen die Beamten auf einen bewusstlosen Mann in einer Tiefkühltruhe.
