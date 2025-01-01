Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

(Un)Ruhe in Frieden

SAT.1Staffel 11Folge 130
(Un)Ruhe in Frieden

(Un)Ruhe in FriedenJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 130: (Un)Ruhe in Frieden

45 Min.Ab 12

Ein 17-Jähriger wird gemobbt und verschwindet spurlos. Während die Mutter eine Vermisstenanzeige aufgibt, entdeckt ein Polizist seine Todesanzeige in der Zeitung. - Mit einem Kadaver kommt eine Frau zur Wache. Ihres Erachtens war es die Haushälterin! - Auf der Landstraße wird ein herrenloses Auto von den Beamten entdeckt. Vor dem Fahrzeug: Eine schwerverletzte Frau! - Ein 14-Jähriger wird verdächtigt, den Teich und den Koi des Vermieters in die Luft gejagt zu haben!

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen