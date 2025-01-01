Auf Streife
Folge 133: Liebe macht kriminell
44 Min.Ab 12
Auf der Suche nach ihrer Schwester findet sie in deren Wohnung einen dubiosen Liebesvertrag, auf den die Schwester hoffentlich nicht eingegangen ist! - Ein Mann wird halbnackt aus dem Fenster geworfen. Steckt der Bruder seiner Freundin dahinter? - Ein Superheld wird eines Überfalls verdächtigt. Auf der Wache schlägt ein zweiter Superheld auf! - Eine Frau wird durch ein EMS-Gerät stark verbrannt. Das Gerät wurde manipuliert, wie die Beamten ermitteln.
