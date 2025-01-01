Auf Streife
Folge 137: Sperrstunde
45 Min.Ab 12
Auf der Suche nach ihrer Tochter stößt eine Mutter mit einer Gangstertype zusammen und rast in eine Straßensperre. - Ein teurer Sportwagen verschwindet aus der Werkstatt. Der Besitzer verdächtigt den Automechaniker, der Geldsorgen hat. - Eine Frau zeigt sich selbst an, weil sie befürchtet, wegen eines Diebstahls von ihrer verstorbenen Mutter heimgesucht zu werden. - Ein Portier wird von dem Hoteliers-Pärchen beschuldigt, die wertvolle Halskette eines Gastes erbeutet zu haben!
