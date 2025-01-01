Auf Streife
Folge 141: Ich glaube, ich spinne
45 Min.Ab 12
Eine Frau verliert das Bewusstsein und fährt ungebremst in einen Garten. Eine Vogelspinne war im Auto! - Eine Mutter glaubt, dass der Tochter etwas passiert ist. An ihrem Auto finden sie Blutspuren! - Eine 25-Jährige wird nach einem Online-Date sexuell genötigt und beraubt. Über das Handy kann der Täter geortet werden. - Ein Dachdecker führt eine Frau an der Leine zur Wache: Sie beschuldigt ihn des Diebstahls und wurde handgreiflich.
