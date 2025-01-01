Auf Streife
Folge 153: Erben will geerbt sein
45 Min.Ab 12
Eine Frau wird niedergeschlagen und um die Münzsammlung bestohlen, die sie von ihrem Vater geerbt hatte! - Eine 25-Jährige wird von einem Autoverkäufer beschuldigt, einen Wagen während einer Testfahrt zu Schrott gefahren zu haben. - Eine Flyerverteilerin im Pizzakostüm wird von einem mutmaßlichen Exhibitionisten beklaut! - Eine Ehefrau erfährt, dass ihr Mann seit Wochen nicht auf der Arbeit war. Nun ist er verschwunden ...
