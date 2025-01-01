Auf Streife
Folge 156: Vor dem Laptop entführt
45 Min.Ab 12
Eine Frau wird während eines Live-Video-Streams zuhause entführt. Vor Ort haben die Beamten Zweifel an der Identität der Bewohnerin. - Eine Frau verdächtigt die Schwiegertochter, sie aus Habgier vergiften zu wollen. Auf der Wache erhärtet sich der Verdacht. - Eine Imbissinhaberin überrascht einen Einbrecher. Kann die Überwachungskamera Licht ins Dunkel bringen? - Handfeste Auseinandersetzung am Arbeitsplatz: Eine junge Frau wird von ihrem Arbeitskollegen bedroht.
