Auf Streife
Folge 158: Ich mach dich kabutt!
44 Min.Ab 12
Drohnachrichten auf dem Handy ihres verschwundenen Teenie-Sohnes machen eine Mutter vor Sorge verrückt. - Der Sturz eines Rollstuhlfahrers in einer unbewohnten Villa löst eine Lawine aus, die lang gehütete Geheimnisse ans Licht bringt. - Eine benachbarte Bäuerin wird für das Chaos in einem Wohnzimmer verantwortlich gemacht: Sie soll ihr Schaf extra dort durchgetrieben haben! - Showdown in der Küche: Ein erbitterter Wettkampf zwischen zwei Tellerwäschern läuft aus dem Ruder.
