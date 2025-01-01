Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unsere kleine Hundefarm

SAT.1Staffel 11Folge 162
Folge 162: Unsere kleine Hundefarm

44 Min.Ab 12

Ein Hundehasser wird verdächtigt, eine Nachbarin niedergeschlagen und beraubt zu haben.- Auf ihrer Arbeitsstelle findet eine Reinigungskraft Knochen. Auf der Wache stellt sich heraus, es handelt sich um menschliche Knochen. - Als eine Badenixe ihren Freund abholen will, um mit ihm zu einer Kostüm-Party zu gehen, ertönen Hilferufe hinter der Tür! - Ein Stadtführer bringt einen gefassten E-Roller-Dieb zur Wache. Parallel wird ein Taschendiebstahl gemeldet.

SAT.1
