Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Endlich Autrofrei!

SAT.1Staffel 11Folge 163
Endlich Autrofrei!

Endlich Autrofrei!Jetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 163: Endlich Autrofrei!

45 Min.Ab 12

Über Nacht brennt ein Firmenfahrzeug vollständig aus! Der Inhaber verdächtigt den Ex-Mitarbeiter, der stetig seine Kollegen überzeugen wollte, vom Auto aufs Rad umzusteigen. - Eine Podcasterin befürchtet, mit ihrem True-Crime-Podcast einen Sträfling verärgert zu haben, der nun mit ihr abrechnen will. - Ein Schreinerei-Chef wird in Boxershorts, Strapsen und Negligé an einen Pfeiler gekettet! - Die Beamten suchen nach einem vermissten RTW und zwei Sanitätern.

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen