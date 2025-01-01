Auf Streife
Folge 163: Endlich Autrofrei!
45 Min.Ab 12
Über Nacht brennt ein Firmenfahrzeug vollständig aus! Der Inhaber verdächtigt den Ex-Mitarbeiter, der stetig seine Kollegen überzeugen wollte, vom Auto aufs Rad umzusteigen. - Eine Podcasterin befürchtet, mit ihrem True-Crime-Podcast einen Sträfling verärgert zu haben, der nun mit ihr abrechnen will. - Ein Schreinerei-Chef wird in Boxershorts, Strapsen und Negligé an einen Pfeiler gekettet! - Die Beamten suchen nach einem vermissten RTW und zwei Sanitätern.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick