Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Punk im Park

SAT.1Staffel 11Folge 167vom 06.02.2024
Punk im Park

Punk im ParkJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 167: Punk im Park

45 Min.Folge vom 06.02.2024Ab 12

Die neue Hausbesitzerin eines freien Jugendzentrums wird von einem Punker mit einem Korkenzieher verletzt! - Eine Fahrerin wird von einem bewaffneten Maskierten in ihrem Taxi bedroht! Sie überwältigt den Mann und bringt ihn zur Wache ... - Ein Zeitungsausträger wird beschuldigt, das Silberbesteck gestohlen zu haben. - Erst häufen sich die Strafzettel, dann wird sein Auto gestohlen. Ein Mann hat genug und nimmt selbst die Verfolgung auf.

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen