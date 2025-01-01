Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Von Schlangesicht zu Angesicht

SAT.1Staffel 11Folge 170
Von Schlangesicht zu Angesicht

Von Schlangesicht zu AngesichtJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 170: Von Schlangesicht zu Angesicht

44 Min.Ab 12

Eine Frau bekommt Panik, als sich eine vermeintlich herrenlose Schlange in ihrer Badewanne eingenistet hat. Metzger in Aufruhr: Seine Fleischerei wurde mit roter Farbe bespritzt und verwüstet. Er vermutet einen leidenschaftlichen Veganer hinter der Tat. Eine 17-Jährige wird seit Tagen vermisst und großflächig gesucht. Nun gibt es endlich eine Spur. Ein frisch tätowierter Mann bricht unweit eines Tattoo-Studios zusammen. Hat die Tätowiererin fahrlässig gehandelt?

Auf Streife
SAT.1
