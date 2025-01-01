Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Falscher Hund

SAT.1Staffel 11Folge 178
Falscher Hund

Falscher HundJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 178: Falscher Hund

44 Min.Ab 12

Aus einem umgefallenen mobilen Klo bellt es! Als die Beamten die Toilette öffnen, trauen sie ihren Augen nicht. - Nachdem eine Frau einen Polizisten mit Luftballons bezirzt, verunglückt sie vor der Wache. - Als eine Frau ihr Haus betritt, öffnet ihr eine Fremde und greift sie an. Wer ist sie und warum geht sie auf die Frau los? - Aus einem Fantasy-Rollenspiel wird blutiger Ernst ...

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen