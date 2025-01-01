Auf Streife
Folge 20: Probetag
44 Min.Ab 12
Als eine Frau ihren Mann an seinem Probetag im Getränkemarkt besucht, ist dieser nicht auffindbar. Seine Sachen sind dennoch vor Ort. - Auf einem Kindergeburtstag verteilt ein Siebenjähriger bunte Pillen. Ein Kind probiert davon und landet im Krankenhaus! - Ein Postbote wird von einem Paar angegriffen. Während die Rentnerin die Post durchsucht, vermöbelt der Mann den Boten. - Bei einem Einbruch in eine Galerie werden die Werke eines Fotografen gegen Strichmännchen ausgetauscht!
