Auf Streife

Probetag

SAT.1Staffel 11Folge 20
Probetag

ProbetagJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 20: Probetag

44 Min.Ab 12

Als eine Frau ihren Mann an seinem Probetag im Getränkemarkt besucht, ist dieser nicht auffindbar. Seine Sachen sind dennoch vor Ort. - Auf einem Kindergeburtstag verteilt ein Siebenjähriger bunte Pillen. Ein Kind probiert davon und landet im Krankenhaus! - Ein Postbote wird von einem Paar angegriffen. Während die Rentnerin die Post durchsucht, vermöbelt der Mann den Boten. - Bei einem Einbruch in eine Galerie werden die Werke eines Fotografen gegen Strichmännchen ausgetauscht!

Auf Streife
SAT.1
