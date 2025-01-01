Auf Streife
Folge 204: Hol den Vorschlaghammer!
23 Min.Ab 12
Ein großer Schock für eine Lehrerin gleich zu Beginn des Schuljahres: Ihr Wagen wurde absichtlich demoliert und mit Fischen überschüttet. Doch das ist nicht alles, was an der Schule schief läuft. - Vor einem Einfamilienhaus verprügelt eine 59-Jährige einen Schmuckvertreter mit dem Teppichklopfer. Zudem wirkt die Frau alkoholisiert. Ist eine private Schmuckparty aus dem Ruder gelaufen?
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick