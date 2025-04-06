Auf Streife
Folge 208: Lovin' La Diva Loca
23 Min.Folge vom 06.04.2025Ab 12
In einem Supermarkt bemerkt eine Kassiererin einen seltsamen Lebensmittelkontrolleur und ruft die Polizei. Als plötzlich die Tochter des Mannes anruft und einen Einbruch in seiner Wohnung meldet, überschlagen sich die Ereignisse. - Die Beamten werden auf eine Auseinandersetzung zwischen einem Passanten und einer Schwangeren aufmerksam. Der Passant behauptet, die Schwangere vom Rauchen abhalten zu wollen ...
