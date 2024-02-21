Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 11Folge 209vom 21.02.2024
24 Min.Folge vom 21.02.2024Ab 12

Die Polizisten werden zu einem Verkehrsunfall gerufen. Neben dem Unfallfahrzeug ist ein umgekipptes Dixi-Klo, aus dem ein verzweifeltes Klopfen und Rufen zu hören ist. - Eine Frau und ihre Freundin werden von einer fahrenden Kamera verfolgt. Sie vermuten zunächst einen Spanner, müssen sich aber schnell eines Besseren belehren lassen ...

