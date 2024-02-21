Auto klauen, Unfall bauenJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 209: Auto klauen, Unfall bauen
24 Min.Folge vom 21.02.2024Ab 12
Die Polizisten werden zu einem Verkehrsunfall gerufen. Neben dem Unfallfahrzeug ist ein umgekipptes Dixi-Klo, aus dem ein verzweifeltes Klopfen und Rufen zu hören ist. - Eine Frau und ihre Freundin werden von einer fahrenden Kamera verfolgt. Sie vermuten zunächst einen Spanner, müssen sich aber schnell eines Besseren belehren lassen ...
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick