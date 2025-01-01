Auf Streife
Folge 21: Beef beim Metzger
44 Min.Ab 12
Jemand versucht, eine Metzgerei in Verruf zu bringen: Das gesamte Mett ist mit Scherben bestückt! - Eine Mutter auf der Suche nach ihrer Tochter: Nachdem sie sie gefunden hat, geht diese mit einer gefährlichen Glasscherbe auf sie los! - Auf dem Wacheparkplatz gibt ein Mann ein Hupkonzert. Er weiß sich nicht anders zu helfen, denn er ist an das Lenkrad festgeklebt! - Einbruch in die Wohnung einer Politesse: Der Einbrecher hat ein anzügliches Geschenk hinterlassen!
