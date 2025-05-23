(K)ein Ticket für zweiJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 214: (K)ein Ticket für zwei
24 Min.Folge vom 23.05.2025Ab 12
Während die Hauseigentümer im Urlaub sind, steigt jemand in deren Haus ein. Als die Beamten das Haus durchsuchen, steht plötzlich die Hauseigentümerin in der Tür. - Hausfriedensbruch bei einer 32-Jährigen! Beim Eintreffen am Einsatzort treffen die Beamten auf den Freund der Frau, der außer sich vor Wut gerät, als er anstatt seiner Geliebten einen fremden nackten Mann vorfindet, der gerade ein romantisches Bad mit Kerzen vorbereitet.
