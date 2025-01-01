Auf Streife
Folge 246: Buntes Treiben
24 Min.Ab 12
In der Aula einer Berufsschule geht es drunter und drüber: Eine Schülerin versucht verzweifelt, einen Beamer auszustellen, der eine Lehrerin in ausgelassener Stimmung zeigt. Und die Lehrerin fetzt sich mit dem Direktor. - Ein Streit unter Nachbarn eskaliert: Weil eine Frau ihren Nachbarn verdächtigt, nachts Benzin aus geparkten Autos zu pumpen, und dies in der Nachbarschaft kommuniziert, boykottiert er ihre Hochzeitsfeier. Doch liegt sie mit ihrer Anschuldigung richtig?
