Auf Streife
Folge 247: My Thai
23 Min.Ab 12
Eine 41-jährige Thailänderin soll in einer Tankstelle von Wart gefangen gehalten werden. Doch als die Beamten sich Zugang verschaffen, scheint sich das Blatt gewendet zu haben. - Nachdem ihr 8-jähriger Sohn und dessen gleichaltriger Cousin spurlos verschwunden sind, greift eine besorgte Mutter zum Hörer und alarmiert die Polizei. Doch schon bald taucht einer von ihnen wieder auf. Nur ihr Sohn bleibt verschwunden ...
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick