SAT.1Staffel 11Folge 248
23 Min.Ab 12

Werbeplakate für die Wahl einer Schönheitskönigin werden verunstaltet. Wer hat etwas gegen den Wettbewerb, bei dem es hauptsächlich um die Oberweite der Teilnehmerinnen geht? - Die Beamten helfen einer über und über mit Eintopf besudelten Ernährungsberaterin. Offensichtlich ist sie der Attacke des diätunwilligen Mannes ihrer Freundin zum Opfer gefallen. In der Wohnung des Ehepaars erwarten die Beamten noch so einige Überraschungen ...

