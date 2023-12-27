Auf Streife
Folge 254: Aufnahmerituale
24 Min.Folge vom 27.12.2023Ab 12
Eine 16-Jährige hat eine seltsame Bitte an die Frauenärztin: Sie möchte eine Bestätigung über die fehlende Jungfräulichkeit. Als diese ihrem Wunsch nicht nachkommt, flippt sie völlig aus. - Während eines Junggesellinnenabschiedes haben sich die Damen vor einem Bordell platziert und sind gerade dabei, die Artikel des Bauchladens auf das Etablissement abzufeuern. Aus Angst um die Kundschaft alarmiert die Besitzerin die Polizei.
