Auf Streife
Folge 26: Gehopst wie gesprungen
44 Min.Ab 12
Da ein Fallschirmspringer auf der Straße landet, wird ein Fahrzeug abgedrängt. Als die Beamten eintreffen, ist der Fahrer verschwunden. - In einer Bestattungshalle ist eine Frau fassungslos: Jemand hat den Sarg der Mutter samt Leichnam gestohlen! - Zwei Goths kommen verstört auf die Wache Köln-Mülheim. Nach einer Geisterbeschwörung wird einer von ihnen verfolgt. - Ein Knigge-Experte wird vom Vater einer 19-Jährigen verprügelt, weil dieser wohl seine Tochter angefasst hat!
