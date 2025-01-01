Auf Streife
Folge 260: Rote Karte für Touristen
23 Min.Ab 12
Fremde Menschen in Fußballtrikots strömen in Massen in das Elternhaus einer 31-Jährigen, die darauf aufpassen sollte zuweilen ihre Eltern im Urlaub sind. Was haben die Podolski-Fans dort zu suchen und warum knipsen sie jedes einzelne Detail mit ihren Fotoapparaten? - Ein romantischer Abend endet in einem Desaster: Eine halbnackte Frau in Reizwäsche wird von ihrem Freund vor die Tür gesetzt, weil er seinen TV-Receiver vermisst. Hat sie tatsächlich etwas damit zu tun?
