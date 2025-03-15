Auf Streife
Folge 261: Klappe zu, Mama weg
24 Min.Folge vom 15.03.2025Ab 12
Ein kleiner Junge sucht Hilfe für seine Mutter, die in einen Container eingesperrt wurde. Steckt wirklich der Ex-Mann hinter dieser gemeinen Tat? - Ein Obdachloser wird beklaut. Zuerst sieht alles nach einem klaren Fall für die Polizisten aus und der Schuldige scheint schnell ausgemacht, doch dann folgt eine ungeahnte Wendung.
