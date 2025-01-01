Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Verbindung unterbrochen!

SAT.1Staffel 11Folge 27
Verbindung unterbrochen!

Verbindung unterbrochen!Jetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 27: Verbindung unterbrochen!

45 Min.Ab 12

Während eines Videochats mit ihrer Freundin, wird diese von einem maskierten Eindringling angegriffen! - Auf dem Wacheparkplatz steht ein Quad, auf dem der halbnackte und schmutzige Fahrer gefesselt ist ... - Notruf eines Pilzsammlers: Er wurde im Wald von einem Werwolf überfallen! - Ein 24-Jähriger ist auf der Flucht vor einem Ladenbesitzer, der ihn zur Strecke bringen will, nachdem der Mann unzählige Kondome gestohlen hat!

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen