Auf Streife
Folge 272: Die Samenräuberin
24 Min.Ab 12
Die Beamten werden zu einem Wohnungseinbruch gerufen. Vor Ort herrscht Chaos: Der Täter ist entkommen, im Kleiderschrank finden die Beamten den Freund der Melderin, der dort eingesperrt wurde. Wenig später müssen die Beamten zu einem Verkehrsunfall ausrücken, der mit dem Einbruch zusammenhängt. - Eine junge Frau wird auf ihrer eigenen Geburtstagparty angegriffen und verschleppt. Wer steckt hinter der fiesen Aktion?
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick