SAT.1Staffel 11Folge 279
24 Min.Ab 12

Die Beamten erreicht ein Notruf eines Mannes, der in einem Gartenhaus festsitzt: Zwei Männer machen sich mit einem Benzinkanister und einer lodernden Fackel daran, das Gartenhaus in Flammen zu setzen. - Ein Wohnmobil-Urlaub in Köln entwickelt sich zu einem Horror-Trip für ein Pärchen: Sie haben einen Einbrecher in ihrem Mobilheim überrascht. Während der Mann die Verfolgung nach dem Flüchtigen aufgenommen hat, ist ein zweiter Täter aufgetaucht.

