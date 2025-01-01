Auf Streife
Folge 28: Bauchgefühl
44 Min.Ab 12
Eine 15-jährige Schwangere flüchtet aus der Frauenarztpraxis. Zeitgleich meldet die Mutter sie als vermisst. - Eine Imbissbesitzerin wird von einem Vermummten brutal überfallen und ausgeraubt. Die Frau hat sofort einen Verdacht. - Ein Kioskinhaber und ein Gangmitglied landen auf der Wache: angeblich hat der Besitzer den Mann angegriffen! - Die Streifenpolizisten sehen einen Mann, der mit der Hand im Briefkasten steckt. Als die Besitzerin ihn öffnet, finden sie Cannabis.
