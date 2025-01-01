Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 11Folge 287
Folge 287: Baby ausgesetzt

24 Min.Ab 12

In der Früh wird ein Baby vor einem Kiosk gefunden. Offensichtlich hat jemand das Kind bewusst dort abgelegt, denn nicht weit entfernt entdecken die Beamten einen Zettel. Die Nachricht auf dem Papier hinterlässt große Fragen. - Während ihrer Arbeit wird eine Paketbotin niedergeschlagen. Die Beamten finden eine Drohung an einem der Klingelschilder und glauben den Täter gefunden zu haben, bis ein weiterer Zeuge erscheint ...

