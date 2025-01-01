Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 11Folge 288
24 Min.Ab 12

Auf Streife kommt den Beamten ein mit blauer Flüssigkeit überzogener Mann entgegen. Neben ihm ist eine hilflose Frau, die berichtet, dass junge Tanzschülerinnen ihn so zugerichtet haben. - Der Chef beschuldigt seine Fahrradverkäuferin eines seiner Räder gestohlen zu haben und dieses nun privat zu verkaufen. Als zufällig ein kleiner Gegenstand aus der Hose des Azubis fällt, wird klar, dass dieser wohl nicht ganz unschuldig ist.

SAT.1
