Auf Streife

SAT.1Staffel 11Folge 297
Folge 297: Falscher Heiland

23 Min.Ab 12

Als sie ihren Mann gefesselt vor ihrem Geschäft vorfindet, ruft die schockierte Frau sofort die Polizei. Ein Spanner und eine Bürgerwehr in der Nachbarschaft geraten in den Kreis der Verdächtigen. - Ein Streit zwischen zwei Vätern droht zu eskalieren. Grund dafür ist ein Teddybär, der mit einer Kamera ausgestattet wurde. Versucht einer der Väter damit etwa seine Tochter auszuspionieren?

