SAT.1Staffel 11Folge 299
Folge 299: Gruß aus der Vergangenheit

24 Min.Ab 12

Die Beamten finden eine junge Frau in einem Kofferraum eingesperrt. Nachdem sie diese befreien konnten, erzählt sie ihnen von einer alten Jugendbande, die für diese Tat verantwortlich sein soll. - In einem Café wird ein Gast bestohlen und die Beamten vermuten, dass der vorbestrafte Freund der Kellnerin die Tat begangen hat. Er versucht alles, um seine Unschuld zu beweisen und behauptet sogar selbst das Opfer zu sein.

SAT.1
