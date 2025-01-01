Auf Streife
Folge 299: Gruß aus der Vergangenheit
24 Min.Ab 12
Die Beamten finden eine junge Frau in einem Kofferraum eingesperrt. Nachdem sie diese befreien konnten, erzählt sie ihnen von einer alten Jugendbande, die für diese Tat verantwortlich sein soll. - In einem Café wird ein Gast bestohlen und die Beamten vermuten, dass der vorbestrafte Freund der Kellnerin die Tat begangen hat. Er versucht alles, um seine Unschuld zu beweisen und behauptet sogar selbst das Opfer zu sein.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick