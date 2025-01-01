Auf Streife
Folge 3: Muttis Liebling
44 Min.Ab 12
Zwei Nachbarn kommen verstört auf die Wache Köln-Mülheim: Sie sind beide im Schlaf entführt worden. - Nachdem ein Vermieter von einer Studentin eine horrende Mietkaution eingefordert hat, meldet dieser sich nicht mehr. - Weil ihre 16-jährige Tochter mit bearbeiteten Bildern gemobbt wird, bittet eine Mutter die Polizei um Hilfe. - Während einer 70er-Jahre-Party werden den Gästen die Wertgegenstände aus der Garderobe gestohlen.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick