Auf Streife
Folge 35: Was ist mit Tom?
44 Min.Ab 12
Auf der Wache sucht eine Frau Schutz vor einem Stalker. Dort trifft sie auf den Freund ihres Mannes, der seltsame Geschichten über ihn erzählt! - Eine Dame ruft die Polizei an, um zu erfragen, wann die Wertsachen abgeholt werden. - Eine Verkäuferin wird mit einem Brecheisen niedergeschlagen. Zeitgleich arbeitet ein Klempner so dilettantisch, dass die Beamten skeptisch werden. - In einem Hotel ist eine Frau mit K.O.-Tropfen außer Gefecht gesetzt worden!
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick