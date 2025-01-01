Auf Streife
Folge 44: Wie sieht's denn hier aus?
43 Min.Ab 12
Eine Babysitterin hat in einer Villa eine Party veranstaltet, bei der das Haus geplündert wurde. - Eine Frau ist auf der Suche nach ihrer Mitbewohnerin, die zu einem Shooting gehen wollte, aber dort nie auftauchte! - Beim Ausparken hat ein Mann auf dem Kamera-Monitor Bilder aus dem Nachbars-Wohnzimmer gesehen und prompt einen Unfall gebaut! - Verprügelt, geschminkt und in ein Brautkleid gesteckt betritt ein 29-Jähriger die Wache, da er nicht weiß, was passiert ist.
