Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Das Monster im Keller

SAT.1Staffel 11Folge 46
Das Monster im Keller

Das Monster im KellerJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 46: Das Monster im Keller

45 Min.Ab 12

Eine Lehrerin vermutet, dass ein Schüler zuhause verprügelt wird. Ein gemaltes Bild lässt sie besorgt die Polizei einschalten! - Mit Bodyguard und Manager betritt ein Influencer die Wache Köln-Mülheim. Im Schlagerkostüm berichtet er von Morddrohungen. - Auf Streife entdecken die Beamten ein Fahrrad, das wohl an einer Autotür verunfallt ist. Doch wo ist der Radfahrer? - Nach einer privaten Zaubershow zu einem Junggesellinnenabschied verschwindet die Braut in spe spurlos!

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen