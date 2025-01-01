Auf Streife
Folge 50: Straße ins Unglück
44 Min.Ab 12
Ein Makler und seine Frau setzen sich für die Bürgerinitiative gegen Straßenbau ein. Aber jemand will sie stoppen! - Mit Gesichtsverletzungen betritt eine Frau die Wache Köln-Mülheim. Sie fragt nach Infos über häusliche Gewalt. - Kurz vor dem Fitness-Contest werden ein Scheinwerfer, eine Hantel und ein Tan-Spray manipuliert. Die Bodybuilder sind außer sich. - Bei einer Babyparty brennt der Geschenketisch und die werdende Mutter ist verschwunden.
