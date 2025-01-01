Auf Streife
Folge 66: Ich baue dir ein Schloss
44 Min.Ab 12
Ein Mann wird des Einbruchs verdächtigt. Hat er es auf die Wertsachen oder die Bewohner abgesehen? - Eine Hot Dog-Verkäuferin wird während einer Spendenaktion bestohlen. Kurz darauf wird ein Raubüberfall im Park gemeldet! - Die Beamten treffen in einem Laden auf einen bewusstlosen Sicherheitsmann und den vermeintlichen Täter. - Eine Hochschwangere macht sich auf die Suche nach ihrem Mann: Sie befürchtet Schlimmes, denn in letzter Zeit verhält er sich seltsam.
