Auf Streife
Folge 70: Shrimps zum Frühstück
44 Min.Folge vom 17.04.2024Ab 12
Kurz vor der Trauung erleidet die Braut einen allergischen Schock. Zuvor hatte sie am Dessert genascht. - Eine Autopanne löst einen Streit zwischen dem Fahrer und einem Mitfahrer aus. War diese inszeniert, damit der Mitfahrer beklaut werden konnte? - Ein Lehrer wird bewusstlos mit einer Platzwunde aufgefunden. Was ist passiert? - Verzweifelt kommt ein Buchhalter auf die Wache Köln-Mülheim: Sein Wagen und darin wichtige Unterlagen sind gestohlen worden!
