Auf Streife
Folge 72: Stich für die Ewigkeit
45 Min.Ab 12
Mit einer frisch tätowierten und bewusstlosen Frau über den Schultern betritt ein Bauarbeiter die Wache Köln-Mülheim. - Eine Drag-Queen wird verdächtigt, dem Nachbarssohn eine Spritze in den Arm gerammt zu haben. - Vor Ort eines Hauseinbruches treffen die Polizisten auf den vermeintlichen Hausbesitzer, der um keine Ausrede verlegen ist. - In einer Tanzschule, in der vorwiegend ältere Herrschaften sind, taucht plötzlich der Ex der Besitzerin auf und die Situation eskaliert.
