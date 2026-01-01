Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Beduselt besudelt

SAT.1Staffel 11Folge 73
Beduselt besudelt

Beduselt besudeltJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 73: Beduselt besudelt

45 Min.Ab 12

Ein Wohnwagen mit einem blutigen Handabdruck gibt auf einem Campingplatz Rätsel auf. Wo ist das Camper-Paar? - Vor der Wache Köln-Mühlheim wird ein Kinderwagen mit Baby gefunden. Wer hat das Kind dort abgelegt? - Ein Mann wird unter der Dusche heimlich gefilmt. Als die 16-jährige Nachbarstochter im Garten aufgegriffen wird, gilt sie als verdächtig. - Eine Frau ist außer sich: Ihr Hund wurde schwer verletzt! Als Täter beschuldigt sie den Nachbarn.

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen