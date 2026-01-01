Auf Streife
Folge 73: Beduselt besudelt
45 Min.Ab 12
Ein Wohnwagen mit einem blutigen Handabdruck gibt auf einem Campingplatz Rätsel auf. Wo ist das Camper-Paar? - Vor der Wache Köln-Mühlheim wird ein Kinderwagen mit Baby gefunden. Wer hat das Kind dort abgelegt? - Ein Mann wird unter der Dusche heimlich gefilmt. Als die 16-jährige Nachbarstochter im Garten aufgegriffen wird, gilt sie als verdächtig. - Eine Frau ist außer sich: Ihr Hund wurde schwer verletzt! Als Täter beschuldigt sie den Nachbarn.
