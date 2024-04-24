Wenn der (Geld)Schein trügtJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 74: Wenn der (Geld)Schein trügt
44 Min.Folge vom 24.04.2024Ab 12
Eine Frau leiht sich das Auto des Mitbewohners aus und verunfallt, als sie abgedrängt wurde. Bei der Unfallaufnahme findet man im Wagen Falschgeld. - Ein Footballtrainer schleppt zwei seiner Spieler auf die Wache. Der eine soll den anderen aus Neid bestohlen haben. - In einer Kneipe eskaliert der Streit eines Wirtspaares um die vegane Speisekarte. Und dann ist auch noch die Köchin verschwunden. - Kurz vor ihrem Auftritt findet eine Band alle Musikinstrumente zertrümmert vor.
